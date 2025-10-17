Pedestre fica ferido após ser atropelado por moto, em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Um pedestre ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta na noite desta quinta-feira (16), por volta das 21h, na Avenida Cristalina, em frente ao mercado Baratão da Carne, no bairro Jardim América, em Novo Progresso (PA).

De acordo com informações, o motociclista acabou atingindo o pedestre quando trafegava pela via. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e prestaram socorro à vítima.

O pedestre recebeu os primeiros atendimentos no local e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital Municipal de Novo Progresso.

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/Progresso Urgente e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/08:14:33

