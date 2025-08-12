Pedido de vistas adia votação sobre arquivamento de denúncias contra Toni Cunha na Câmara de Marabá

(Foto: Reprodução) – Informações apuradas pelo Portal Debate indicam que pelo menos 14 vereadores manifestaram intenção de votar favoravelmente ao arquivamento, o que teria motivado o pedido de vistas dos parlamentares que se apresentam como independentes no processo

A Câmara Municipal de Marabá (CMM) não votou o relatório da comissão processante que recomendava o arquivamento das denúncias contra o prefeito Toni Cunha Sá (PL) em sessão recente. O adiamento ocorreu após pedido de vistas apresentado pelo vereador Márcio do São Félix (PSDB) em conjunto com os vereadores Vanda Américo, Jocenilson Silva, Ubirajara Sompré e Ilker Moraes. Embora o pedido tenha sido coletivo, o prazo para análise será único, conforme esclareceu Ilker Moraes.

Na mesma sessão, a vereadora Maiana Stringari (PDT), relatora da comissão processante, realizou a leitura do relatório que indicava o arquivamento de todas as denúncias, não reconhecendo infrações político-administrativas por parte do prefeito. Com o pedido de vistas, a decisão final sobre o prosseguimento ou arquivamento das denúncias foi postergada.

Informações apuradas pelo Portal Debate indicam que pelo menos 14 vereadores manifestaram intenção de votar favoravelmente ao arquivamento, o que teria motivado o pedido de vistas dos parlamentares que se apresentam como independentes no processo.

Paralelamente, pesquisa realizada pelo Instituto Ampla entre os dias 3 e 6 de agosto aponta aprovação de 75,1% da população de Marabá à gestão do prefeito Toni Cunha, contra 14,7% de desaprovação. A pesquisa entrevistou 750 moradores da sede e zona rural do município, com margem de erro de 3,6 pontos percentuais. Entre os entrevistados, 51,8% classificaram o desempenho do prefeito como ótimo ou bom, enquanto 32,3% o consideraram regular e 9,1% ruim ou péssimo.

Além disso, 74,1% dos moradores avaliam que a administração está no caminho certo, e 80,1% acreditam que Marabá melhorará nos próximos meses com a atual gestão. A pesquisa também indica que 86,3% dos habitantes consideram o município um lugar bom para viver, contrapondo os 1,7% que têm avaliação negativa.

Esses números refletem a percepção da população e podem influenciar os debates na Câmara Municipal sobre as denúncias contra o prefeito. A votação do relatório ainda aguarda nova data após o término do prazo de vistas.

Fonte: Portal Debate/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2025/15:35:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...