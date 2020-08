Pedra de obra atinge ônibus e deixa motorista e passageiro idoso feridos na BR-163, em Santarém

Chegada de uma das vítimas no Pronto Socorro Municipal de Santarém — Foto: Bena Santana/94 FM

O acidente aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira (3), às proximidades da Serra do Piquiatuba.

O motorista de um ônibus que faz linha de Mojuí dos Campos para Santarém, oeste do Pará, e um passageiro idoso precisaram ser socorridos e levados ao Pronto Socorro Municipal de Santarém nesta segunda-feira (3), após o coletivo ser atingido por uma pedra de uma obra que está sendo executada na BR-163.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que foi acionado para socorrer as vítimas, o ônibus seguia pela rodovia às proximidades da Serra do Piquiatuba quando uma pedra atravessou o para-brisa atingindo o rosto do motorista. Estilhaços de vidro atingiram o rosto, principalmente a região dos olhos de uma passageiro idoso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu apoio no local organizando o fluxo de veículos para evitar acidentes, e conduziu as vítimas em uma de suas viaturas até o cruzamento da BR-163 com a avenida Moaçara, onde encontrou as ambulâncias do Samu que já seguia para o local do acidente. As vítimas foram transferidas para duas ambulâncias e levadas para o Pronto Socorro Municipal.

“Encontramos o motorista desacordado após ser atingido por uma pedra. Ele teve um corte extenso no rosto e um pedaço do vidro atingiu um passageiro idoso que foi ficou com pedaços de vidro nos olhos”, contou o coordenador do Samu, Joziel Colares.

Um funcionário da empresa responsável pela obra na rodovia foi conduzido pela Polícia Rodoviária Federal até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

*Com informações de Bena Santana, da Rádio 94 FM

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...