‘Pedral do Lourenção’: Justiça do PA determina inspeção antes de obras para explosão de rochas em rio

Pedral do Lourenço, no sudeste do Pará — Foto: Antonio Cavalcante / Ascom Setran-PA

MPF apontas que licença emitida pelo Ibama ‘afronta normas jurídicas e jurisprudência, além de configurar risco ao resultado de processo judicial’.

A Justiça Federal aceitou parcialmente o pedido do Ministério Público Federal (MPF) para tentar suspender a licença ambiental para obras de explosão de rochas, o chamado “derrocamento”, na área conhecida como Pedral do Lourenção, no rio Tocantins, no sudeste do Pará.

Agora, uma inspeção judicial deve ser feita antes que as obra inicie e nenhuma medida deve ser feita antes que a Justiça analise inteiramente o pedido do MPF e a possibilidade de suspender ou não a licença ambiental.

🚢 A obra, que tem recursos previstos no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), consiste na retirada de rochas submersas, com uso de explosivos, em um trecho no Rio Tocantins para viabilizar a navegabilidade de grandes embarcações.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) emitiu a licença em maio autorizando as obras, de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Com isso, o MPF pediu a suspensão da licença à Justiça, apontando impactos a comunidades que dependem da pesca e também que a destruição do pedral vai afetar habitats de espécies ameaçadas, como o boto-do-Araguaia e a tartaruga-da-Amazônia

Na decisão divulgada nesta quinta-feira (26), a Justiça determinou uma “inspeção judicial para viabilizar a observação direta e a verificação in loco dos aspectos fáticos, socioambientais e culturais relacionados à obra de derrocagem do Pedral do Lourenço e seus impactos nas comunidades tradicionais e ribeirinhas”.

Além disso, a Justiça determinou ainda que o Ibama e o Dnit não pratiquem “atos executivos materiais de avanço de obra até ulterior deliberação deste Juízo sobre o pedido de suspensão formulado pelo MPF”. Já o Ibama informou que ainda não foi notificado e que “auando isso ocorrer, poderá se manifestar sobre o assunto”.

Licença ambiental

O MPF aponta que a licença ambiental foi liberada “mesmo sem terem sido atendidas pendências judiciais e administrativas relativas à viabilidade ambiental da obra e sem terem sido realizadas Consultas Prévias, Livres e Informadas (CPLIs) aos povos e comunidades tradicionais impactados”.

Segundo o MPF, a emissão da licença representa o risco de agravamento e consolidação de série de ilegalidades e falhas no processo de licenciamento ambiental da hidrovia Araguaia-Tocantins.

Pedidos do MPF

O MPF pediu no processo judicial que a Justiça anule – ou, pelo menos, suspenda – a licença anterior, a chamada Licença Prévia (LP), que fundamenta todo o projeto. Segundo o procurador da República Rafael Martins da Silva, “o direito à CPLI, previsto na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário, foi ignorado”.

O MPF contestou a alegação de que não existiriam comunidades tradicionais no trecho do Pedral do Lourenção. O órgão citou documentos, do próprio Dnit, reconhecendo a existência de ao menos dez comunidades ribeirinhas na área de impacto, como a Vila Santa Terezinha do Tauiri.

Além da falta de CPLI, o MPF citou que estudos sobre impactos na fauna aquática e na atividade pesqueira foram classificados como não atendidos ou parcialmente atendidos.

Fonte: Taymã Carneiro, Valéria Martins, g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2025/16:53:39

