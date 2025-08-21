Pedreiro é morto a tiros enquanto trabalhava no Pará

Foto: Reprodução | Antes de ser morta, a vítima ainda teria lutado com o atirador.

Um pedreiro de 45 anos, identificado como Moisés Martino da Silva, foi brutalmente assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (20), em Parauapebas, região sudeste do Pará. O crime ocorreu na Rua Céu Azul, em um canteiro de obras.

Segundo informações preliminares, Moisés estava trabalhando quando foi surpreendido por um indivíduo em uma motocicleta Honda Pop de cor branca. O assassino desceu do veículo e efetuou diversos disparos contra o pedreiro, que foi atingido na cabeça e no tórax. A vítima caiu dentro da obra e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local.

A Guarda Municipal de Parauapebas foi a primeira a chegar ao local após ser acionada. Em seguida, equipes da Polícia Civil, do Instituto Médico Legal (IML) e da perícia compareceram para realizar os procedimentos necessários, incluindo a perícia no local e a remoção do corpo. As autoridades competentes iniciarão as investigações para apurar a motivação por trás deste crime e identificar o autor dos disparos.

