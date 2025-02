Peixe do “fim do mundo” é flagrado em praia do México

Foto: Reprodução | A natureza enigmática do peixe-remo está ligada à sua raridade em se aproximar da superfície do mar, especialmente em regiões costeiras.

No dia 10 de fevereiro, um avistamento excepcional de um peixe-remo, conhecido popularmente como “peixe do fim do mundo”, ocorreu em águas rasas de uma praia localizada na Baixa Califórnia do Sul, no México. O fenômeno foi testemunhado por banhistas, que rapidamente compartilharam o registro nas redes sociais, tornando-se viral.

O vídeo capturado revela o peixe-remo exibindo uma coloração azul vibrante com detalhes vermelhos. Esta espécie marinha é conhecida por habitar profundidades que variam entre 200 e 1.000 metros e pode atingir tamanhos impressionantes, comparáveis ao de um ônibus escolar. Entretanto, o exemplar filmado apresentava dimensões menores.

A natureza enigmática do peixe-remo está ligada à sua raridade em se aproximar da superfície do mar, especialmente em regiões costeiras. Normalmente, esse comportamento ocorre quando o animal se encontra desorientado ou em um estágio terminal após ser atacado por predadores. Infelizmente, muitos desses peixes que encalham na costa acabam não sobrevivendo, como foi o caso de um indivíduo encontrado sem vida recentemente na Califórnia.

A denominação “peixe do fim do mundo” ganhou notoriedade após o tsunami que atingiu o Japão em 2011, originada de uma lenda local que relacionava o aparecimento desse peixe a eventos sísmicos significativos. Contudo, vale ressaltar que até o momento não existem comprovações científicas que sustentem essa conexão.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/02/2025/10:07:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com