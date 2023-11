Peixe ‘gigante’ de 300 kg é encontrado por pescadores em praia do Pará; VÍDEO

O ‘peixe mero’, conhecido como ‘senhor das pedras’ foi encontrado já sem vida em Ajuruteua, de acordo com moradores.

Um peixe ‘gigante’ foi encontrado por pescadores na praia de Ajuruteura, em Bragança, no nordeste do Pará. Vídeos do momento repercutiram nas redes sociais nesta semana.

Segundo os trabalhadores o pescado é a espécie ‘peixe mero’, conhecido como ‘senhor das pedras’, e pesava 300 kg. Ele foi encontrado já sem vida, de acordo com os populares.

O vídeo mostra o animal sendo transportado em uma carroça pela areia da praia. Relatos apontaram que o ‘gigante’, comum em zonas costeiras e manguezais do Brasil, encalhou na praia devido à maré baixa.

A espécie corre risco de extinção e tem a pesca e comércio proibidas no país. Sobre o caso, a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Dustentabilidade (Semas) informou que não foi notificada.

Por g1 Pará e TV Liberal — Belém

ASSISTA O VÍDEO AQUI.

Fonte: G1 PARÁ / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/11/2023/14:31:43

