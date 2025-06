Peixe mais consumido do mundo é uma bomba tóxica e tem mais de 70 parasitas, diz jornal

(Foto: Reprodução) – Salmão pode conter parasitas e substâncias químicas perigosas / Pexels

A explicação para essa questão é bem simples e tem pontos naturais e técnicos

Segundo uma publicação do jornal espanhol AS, o salmão contém mais de 70 parasitas em seu corpo e é considerado uma bomba tóxica. Em suma, o peixe é considerado um dos mais populares e consumidos de todo o planeta Terra.

A explicação para essa questão é bem simples. Durante sua juventude, é bem comum que a espécie viva perto da costa.

Essa postura faz com que o salmão tenha contato com mamíferos marinhos e uma contaminação aconteça.

Procedimentos ruins

Somado a isso, os peixes de cativeiro recebem diariamente uma alimentação repleta de aditivos químicos.

Pesticidas e antibióticos são utilizados para evitar que os peixes peguem ou sejam contaminados por doenças.

Por conta disso, esses “venenos” acabam ficando na superfície dos peixes e, assim, acabam no organismo dos consumidores finais.

Para manter as condições dos tanques entre as ideias, os funcionários utilizam substâncias consideradas tóxicas.

Conheça também o peixe brasileiro ‘queridinho’ em outros países que bateu recorde de exportações.

Outro lado moeda

Mesmo com todos esses indicativos negativos, o salmão ainda é considerado uma fonte rica em proteínas e vitaminas.

Além disso, o peixe também fornece minerais essenciais como ferro, iodo, fósforo, selênio, magnésio e cálcio.

Por fim, o animal ainda contém compostos anti-inflamatórios que contribuem para a saúde geral e auxiliam na melhora da condição da pele.

Fonte: Deslange Paiva, Gustavo Honório, g1 SP — São Paulo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/06/2025/15:53:47

