Pensão por morte terá novas regras com reforma da Previdência

Em caso de morte por acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho, o pagamento do benefício será sempre de 100%.

A proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso, que está em votação, limita o valor pago na concessão do benefício de pensão por morte a 50% por família, mais 10% por dependente. Isso valerá para beneficiários do INSS e também para servidores públicos. Mudanças só valem para futuros pensionistas.

