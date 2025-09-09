Perda de visão, AVC e infarto: veja os riscos de usar “pílulas do sexo” sem orientação
Foto: Reprodução | Uso recreativo ou estético dessas substâncias pode causar efeitos graves, como infarto e AVC, além de dependência psicológica.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta nesta semana sobre os perigos do uso indiscriminado de substâncias como sildenafila, tadalafila, vardenafila, udenafila e lodenafila, especialmente quando utilizadas sem indicação médica ou presentes em produtos não autorizados.
Segundo a Anvisa, o uso recreativo ou estético desses medicamentos — comuns no tratamento da disfunção erétil — pode trazer sérias consequências à saúde, incluindo infarto, acidente vascular cerebral (AVC), hipotensão (queda brusca da pressão arterial), perda de visão ou audição, além de risco de dependência psicológica.
O alerta também chama atenção para a comercialização irregular de produtos que contêm essas substâncias em formas não autorizadas, como gomas, cápsulas manipuladas e suplementos alimentares. A Anvisa reforça que nenhuma dessas substâncias tem aprovação para finalidades como aumento de desempenho sexual, ganho de massa muscular ou uso em atividades físicas. Elas são classificadas como medicamentos sujeitos à venda sob prescrição médica.
Recomendações ao público e profissionais de saúde:
Para a população:
- Não utilize preparações manipuladas sem receita médica.
- Evite produtos não regularizados pela Anvisa.
- Nunca consuma itens fabricados ou manipulados por empresas não licenciadas.
Para profissionais de saúde:
- Avaliem criteriosamente os pacientes antes da prescrição dessas substâncias.
- Monitorem interações medicamentosas e potenciais efeitos adversos.
- Notifiquem eventos adversos no sistema VigiMed.
- Denúncias de produtos irregulares podem ser feitas por meio do sistema Notivisa.
Fonte: Metrópoles
