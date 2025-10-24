Perdeu tudo? Filho de Hebe Camargo coloca roupas da mãe à venda em brechó a partir de R$ 49

Foto Reprodução| Mais de 500 peças pessoais, entre roupas, sapatos e acessórios, estão disponíveis

Fãs da eterna rainha da televisão brasileira, Hebe Camargo, têm agora a chance de adquirir um pedaço da história da comunicadora. O Peça Rara Brechó, rede que tem a atriz Deborah Secco como sócia, colocou à venda cerca de 500 itens do acervo pessoal da apresentadora.

O lançamento exclusivo, realizado em parceria com a iniciativa Legado Hebe, conta com o apoio e presença de Marcello Camargo, filho de Hebe e responsável pela curadoria das peças, que incluem roupas, sapatos e acessórios. A venda especial é uma homenagem aos 13 anos de falecimento da icônica artista e tem um toque social: parte da renda arrecadada será destinada a instituições de caridade.

Onde comprar e preçosO público pode ter acesso às peças, que celebram o inconfundível estilo de Hebe, a partir desta sexta-feira, 24 de outubro, na unidade Peça Rara Jardins, em São Paulo.

Preços: Os valores variam de R$ 49, para acessórios, até R$ 4 mil, no caso de um vestido de grife, o item mais caro do acervo.

Itens: Entre as 500 peças, é possível encontrar calças estampadas e coloridas, pulseiras, sapatos e vestidos.

Reuso e legado de Hebe CamargoA iniciativa resgata o espírito de generosidade de Hebe. Segundo Marcello Camargo, o projeto vai além da homenagem:”O legado da minha mãe vai além do que ela deixou na televisão.

Ela sempre acreditou em ajudar o próximo e incentivar o reuso,” destacou Marcello em entrevista. “Ver essas peças ganhando novas histórias é algo que a deixaria muito feliz.

“O filho da apresentadora também relembrou o hábito da mãe: “Em vida, ela tinha o hábito de distribuir suas roupas e presentes a amigos e familiares. Essa homenagem segue o mesmo espírito.”Hebe Camargo foi uma figura central na TV e música brasileiras, com uma carreira que incluiu atuação, canto (lançou nove discos) e a apresentação de programas que marcaram gerações.

Sua morte, em 29 de setembro de 2012, deixou um vazio, mas seu brilho e seu legado de solidariedade continuam vivos através de ações como esta.

