Perícia aponta que papel picado apreendido na Base Candiru, em Óbidos, não era droga

Papel picado produzido com cocaína foi apreendido por agentes da Base Integrada Fluvial Candiru durante fiscalização — Foto: Divulgação

A carga de mais de 850kg foi apreendida no dia 25 de abril. Na ocasião o material foi indicado pelo cão farejador da PM, Ísis, e passou pelo narcoteste da Receita Federal.

Laudos da Polícia Científica atestaram que não era cocaína material em forma de papel picado apreendido em Óbidos, no oeste do Pará. A apreensão aconteceu no dia 25 de abril durante ações de fiscalizações na Base Candiru.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia apontou negativo para substância entorpecente. A carga de mais de 850 Kg de papel picado foi transferida para Santarém, onde foram feitos os laudos periciais, após análises do Laboratório Forense.

Ao g1, policiais militares informaram que após a apreensão, a cadela Ísis continuou sinalizando para cocaína em parte do material e em outra parte, não.

A equipe de treinamento com cães da PM de Santarém relatou o caso a químicos da área da cinotecnia, os quais deram duas hipóteses sobre o caso: uma é que nem toda a carga do papel picado foi exposta a diluição do cloridrato de cocaína e a outra hipótese é que na diluição ou trabalho que o material tenha passado quimicamente, tivesse algum composto muito próximo ou com cadeia química parecida com o cloridrato de cocaína.

Na época da apreensão, o material foi indicado pelo cão farejador da Polícia Militar, a Ísis, e também foi submetido ao narcoteste da Receita Federal. Ninguém foi preso na ocasião.

