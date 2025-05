Perícia confirma que tiro que matou adolescente de 15 anos em Guarantã do Norte; não foi acidental

Foto: Reprodução | Laudos da Politec indicam que houve acionamento do gatilho; motivação ainda será investigada.

Três laudos produzidos pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) — de local de crime, necropsia e reprodução simulada — concluíram que o tiro que matou a adolescente K. V. S. em Guarantã do Norte foi classificado como voluntário, ou seja, disparado de forma regular, com acionamento do gatilho, afastando a possibilidade de disparo acidental.

Apesar da conclusão técnica, os peritos não conseguiram apontar se houve intenção de matar ou qual teria sido a motivação do crime, o que deverá ser esclarecido durante o avanço das investigações conduzidas pela Polícia Civil.

O laudo de reprodução simulada, entregue nesta terça-feira (27), confirmou a dinâmica previamente estabelecida no inquérito, com base em provas materiais e testemunhos. Na simulação da cena, os peritos verificaram que o disparo partiu do cano da arma na mesma direção da cabeça da vítima, coincidindo com a trajetória do projétil encontrado alojado na coluna lateral esquerda do veículo Hyundai/Creta.

Tiro na cabeça

O tiro atingiu a parte posterior da cabeça da vítima e provocou marcas de sangue típicas do impacto. O projétil foi recuperado no interior do veículo, mas o estojo balístico não foi localizado. A perícia ainda analisou a trajetória do disparo, cruzando informações do laudo de necropsia com as marcas internas do carro, comprovando a compatibilidade com o relato.

Autor confirmou versão

Durante a reprodução simulada, o autor do disparo, Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello, confirmou integralmente as informações prestadas em seu interrogatório. Segundo os peritos, dez laudos foram solicitados no total, e três já foram concluídos.

A classificação de disparo acidental é usada apenas em casos em que o tiro ocorre sem o acionamento do gatilho, por falhas no armamento — o que não se aplica neste caso, conforme constatado pela equipe da Politec.

