Período de defeso chega ao fim no Amazonas e oito espécies de peixes são liberados para pesca e venda

Defeso chega ao fim no Amazonas e oito espécies de peixes amazônicos são liberados para pesca — Foto: Divulgação/Idam

Aruanã, surubim e matrinxã estão entre as espécies em que a pesca foi liberada no último domingo (16).

O período de defeso no Amazonas chegou ao fim para oito espécies de peixes amazônicos. Com isso, a pesca e venda desses peixes nos rios foi liberada desde o domingo (16), informou o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam). Confira a lista das espécies.

A pesca estava proibida desde 15 de novembro do ano passado, devido ao período que visa preservar a população e reprodução dos peixes amazônicos.

As oito espécies tiveram a captura liberada são:

Aruanã;

Caparari;

Surubim;

Matrinxã;

Pirapitinga;

Mapará;

Sardinha;

Pacu.

➡️ No caso do tambaqui, o Idam alerta que a proibição ocorre até o dia 31 de março, enquanto o pirarucu tem defeso permanente nos rios, podendo ser capturado apenas em unidades de conservação.

De acordo com a titular da Gerência de Apoio à Aquicultura e Pesca (Geape) do Idam, Karen Alves, com o encerramento da proibição das oito espécies, os pescadores artesanais retomarão aos trabalhos, assim como os eventos relacionados às espécies, o que proporcionará o impulsionamento da pesca e a geração de emprego e renda aos envolvidos na atividade.

“Aqui no Amazonas, temos no município de Careiro da Várzea o evento da Pesca do Mapará, que ocorre logo após o fim do período de defeso e tem grande importância para o município”, exemplificou a gerente.

Defeso

O defeso é o período durante o qual a pesca de determinadas espécies é proibida com o intuito de proteger a reprodução ou recrutamento desses animais. Essa é uma determinação do Governo Federal voltada à preservação e níveis sustentáveis dos estoques das espécies.

A medida federal advém do avanço expressivo da capacidade de captura, resultante da ampliação do número de embarcações e da modernização das metodologias de pesca, culminando na redução de populações de diversas espécies.

