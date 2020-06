Peritos realizam análises em objetos apreendidos pela Polícia em Rurópolis

Veículos foram periciados por profissionais do CPC em Rurópolis — Foto: Polícia Civil Divulgação

Veículos, documentos e demais objetos apreendidos durante operações policiais foram periciados.

Profissionais do Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves estiveram no município de Rurópolis, no oeste do Pará, no sábado (6) para realizar perícias em objetos apreendidos pela Polícia Civil nos meses de abril e maio. Veículos, documentos e demais objetos foram analisados.

Segundo o delegado Ariosnaldo da Silva Vital Filho, foram realizadas perícias em objetos apreendidos durante as operações policiais integradas entre os órgãos de segurança pública (Civil, Militar e Polícia Rodoviária Federal), alguns com registros de roubos/furtos e apresentando sinais de adulteração no chassi e motor.

Após as perícias, contataram-se várias adulterações nos veículos, além da apreensão de documentos falsos. Os trabalhos policiais e periciais também se estenderam a análise de armas e munições apreendidas durante as operações, dentre elas a operação “Lado a Lado”, envolvendo ameaças entre vizinhos de lote rural.

De acordo com o delegado os resultados são satisfatórios em prol da segurança do município por meio de intenso trabalho preventivo-repressivo realizado entre as polícias. “Mesmo nesse período de pandemia os trabalhos policiais na cidade continuam sendo prestados e operações realizadas conforme a urgência dos casos apresentados”, disse.

