Personal Trainer Pedro Mariava acusado de tentar matar ex-cunhado vai a juri popular em Santarém

Será nesta terça-feira (27/06) o julgamento, pelo Júri Popular da 3ª Vara Criminal de Santarém, do personal trainer PEDRO YLLEN DE SOUSA MARIALVA (28 anos), acusado de tentar matar o engenheiro agrícola Rafael de Oliveira Lima (31 anos). O fato ocorreu em 23.10.2016 quando Pedro agrediu, em via pública, sua namorada Marcela de Oliveira Lima, irmã de Rafael. Este saiu em sua defesa e acabou sendo esfaqueado por Pedro, que se encontra preso, preventivamente, desde a época do crime (há oito meses).

O juiz Gabriel Veloso de Araújo presidirá o júri que ocorre em menos de um ano, já que o réu decidiu não recorrer da sentença de pronúncia prolatada em março. O réu será defendido pelos advogados Cláudio Araújo Furtado, Paulo Roberto Corrêa Monteiro e Pedro Antonio de Lima Marialva, este último pai do réu. Na acusação, atuarão os promotores de Justiça Rodrigo Aquino da Silva e Renato Bellini, além do advogado Alessandro Moura, como assistente de Acusação.

O réu responde ao crime de Tentativa de Homicídio Qualificada (artigo 121, parágrafo 2º, incisos I [motivo torpe] e IV [sem chances de defesa à vítima] combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro). Se condenado, pode ter uma pena máxima de até 20 anos de reclusão.

Fonte: Planão24hrs.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...