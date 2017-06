Personalidades recebem tradicional Medalha Padre João Felipe Bettendorf em Santarém

Foram seis premiados em cerimônia na Câmara de Vereadores. Comenda homenageia referências na sociedade santarena.

A tradicional solenidade de entrega da Medalha Padre João Felipe Bettendorf foi realizada na Câmara Municipal de Santarém, oeste do Pará, na quarta-feira (21). A condecoração é uma forma de reconhecer profissionais que contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento do município. Seis personalidades receberam a medalha.

Os homenageados foram Hideraldo Luiz de Sousa (Procurador do Trabalho), Ubirajara Bentes de Souza (Advogado), William José Pereira (Professor), Armstrong Martins (Padre), Silas Brum (Pastor) e o médico Francisco Machado de Aguiar.

A medalha do pastor Silas Brum (in memoriam) foi entregue à esposa dele. Para Wilma de Abreu Brum, o momento foi uma surpresa. “Fiquei honrada pelo fato do reconhecimento do meu esposo. Nos deslocamos do Rio de Janeiro para cá e nos enraizamos aqui”, disse.

Para o presidente da subseção Santarém da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ubirajara Bentes de Souza Filho, o sentimento é de gratidão pela homenagem. “A gente trabalha por uma Santarém melhor porque a gente ama essa terra, não é esperando honrarias ou prêmios. Mas a escolha do nosso nome para receber essa comenda nos enche de felicidade e de gradidão”, pontuou.

O Prêmio

A condecoração que recebe o nome do fundador de Santarém, foi instituída pela Lei nº 9.386, de 9 de junho de 1981, para homenagear profissionais que contribuem, ou já contribuíram, para o desenvolvimento da cidade, e aqueles que são símbolos e referência na sociedade santarena.

