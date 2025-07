Pesca predatória ameaça o Rio Jamanxim e preocupa moradores em Novo Progresso

Foto: Reprodução | O Rio Jamanxim, um dos principais patrimônios naturais de Novo Progresso (PA), enfrenta uma grave ameaça. Com o nível da água atingindo índices críticos devido ao período de estiagem, práticas ilegais de pesca vêm sendo constantemente flagradas por moradores preocupados com o futuro do rio e da fauna aquática local.

Um registro recente mostra a utilização de espinheis e malhadeiras — equipamentos proibidos por lei — que capturam peixes de pequeno porte, comprometendo o ciclo reprodutivo das espécies. Essa situação torna-se ainda mais preocupante diante das dificuldades enfrentadas pelos órgãos ambientais, que, apesar de realizarem fiscalizações, não dispõem de estrutura suficiente para cobrir toda a área protegida.

O Jamanxim é o principal rio que corta a cidade, e dele dependem tanto pescadores profissionais quanto famílias que utilizam a pesca como meio de subsistência. No entanto, uma prática antiga e artesanal, considerada sustentável e permitida pela legislação brasileira, vem sendo substituída por métodos ilegais e predatórios, que colocam em risco o equilíbrio ambiental.

As redes utilizadas, conhecidas como malhadeiras, estão sendo empregadas de forma irregular em trechos onde a pesca é proibida, mesmo fora do período de defeso. Essa restrição existe exatamente para proteger os peixes durante a seca, garantindo que consigam subir o rio durante a piracema — época em que se reproduzem nas áreas de desova.

Essa maneira predatória de pescar provoca, inevitavelmente, a escassez de peixes ao longo do tempo e pode levar à extinção de diversas espécies. Quando os peixes são capturados ainda jovens, antes de se reproduzirem, o ciclo natural da vida aquática é interrompido.

Diante do cenário alarmante, moradores fazem um apelo urgente às autoridades competentes: é preciso intensificar a fiscalização e adotar medidas efetivas para preservar o Rio Jamanxim. Proteger esse recurso natural é garantir alimento, biodiversidade e o sustento das futuras gerações.

Veja vídeo:

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2025/08:08:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...