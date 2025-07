Pescador cearense é morto a facadas dentro de barco no Pará

Foto: Reprodução | O crime teria ocorrido após uma discussão entre a vítima e o suspeito.

Um pescador natural de Camocim, no litoral do Ceará, foi morto a facadas enquanto trabalhava em alto-mar no município de Bragança, na região do Salgado paraense, na tarde da última terça-feira (23). A vítima, identificada como Antônio Carlos Rocha Silva Filho, estava a bordo de uma embarcação quando foi atacada por outro pescador, identificado como Valdenilson Silva, após uma discussão, de acordo com as investigações da Polícia Civil.

Segundo relatos de testemunhas que estavam na embarcação, a briga entre os dois teve início durante a atividade pesqueira e evoluiu para agressões físicas. Antônio Carlos foi ferido com golpes de arma branca e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda dentro do barco.

Ao tomar conhecimento do caso, a Polícia Civil do Pará utilizou uma embarcação do Corpo de Bombeiros para se deslocar até o local do crime. O suspeito foi encontrado ainda no mar, conduzido à Delegacia de Bragança, ouvido pelas autoridades e posteriormente liberado.

O corpo de Antônio Carlos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal. Não há confirmação sobre velório e enterro, que estavam previstos para ocorrer em Camocim, cidade natal da vítima. Em nota oficial, a Polícia Civil reiterou que as investigações seguem em curso.

“A Polícia Civil do Pará informa que o caso é investigado pela Delegacia de Bragança. Antônio Carlos Rocha Silva Filho morreu após sofrer lesões causadas por arma branca. O suspeito foi encaminhado à delegacia, mas, conforme prevê a legislação, por não estar em situação de flagrante, não houve prisão. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, declarou.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/07:50:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...