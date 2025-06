Pescador é atacado por jacaré durante pescaria no rio Tapajós

(Foto: Reprodução) – Homem tentava retirar o animal preso em um malhão quando foi mordido na mão; vídeo mostra ferimento.

Na tarde deste domingo, 22 de junho, um pescador do distrito de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste do Pará, foi vítima de um ataque de jacaré enquanto realizava uma pescaria no rio Tapajós.

Segundo relatos, Raimundo Oliveira Leite tentava retirar o animal que havia ficado preso em um malhão (tipo de rede de pesca), quando foi surpreendido pela reação agressiva do jacaré. O ataque ocorreu de forma repentina, no momento em que o pescador manipulava a rede.

Um vídeo gravado pela própria vítima mostra a gravidade da mordida sofrida em uma das mãos. Após o ataque, Raimundo procurou atendimento médico. Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.

O caso serve de alerta a todos os pescadores da região: ao identificar a presença de animais silvestres, como jacarés, presos em redes de pesca, é fundamental redobrar a atenção. Esses animais, quando acuados, tendem a reagir de forma violenta por instinto de defesa.

VEJA O VÍDEO:

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2025/09:49:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...