Pescador é morto por vizinho após se negar a dar senha de Wi-Fi na Bahia

Foto: Reprodução | Pescador foi morto após se negar a ceder senha do Wi-Fi.

Um homem identificado como Adriano Nunes foi preso pelo crime de homicídio no bairro de Pau da Lima, em Salvador, na noite de terça-feira (7). O suspeito estava foragido desde a noite de segunda-feira (6), quando fugiu da Ilha de Bom Jesus dos Passos depois de m4tar a f4cadas o pescador Ediemenson Sacramento da Silva, de 31 anos.

De acordo com informações iniciais, Adriano e a vítima eram vizinhos, mas acabaram discutindo na noite do crime. Isso porque Ediemenson teria se negado a ceder a senha do Wi-Fi de sua casa após receber um pedido do suspeito. Com a negativa, houve uma discussão que evoluiu para uma briga e acabou com o esf4queamento do pescador.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que foi acionada para o caso momentos após o crime através do 26º Batalhão (BPM). Ao chegar ao local, no entanto, os policiais localizaram Ediemenson já sem sinais vitais. Com a constatação da morte, a área foi isolada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A partir do registro do crime, a 17ª Delegacia Territorial de Madre de Deus iniciou a apuração do caso e tem o suspeito à disposição da Justiça após a sua prisão. Ediemenson era pescador e deixa uma filha de pouco mais de um ano, além de uma esposa.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10\2025\ 14:50:57

