Pescador é resgatado após acidente grave em alto-mar, em Salinópolis, no PA

Em Salinópolis, Corpo de Bombeiros e Graesp resgatam pescador em alto-mar. — Foto: Divulgação

Vítima sofreu ferimentos graves e foi socorrida por equipes especializadas a 20 milhas da costa de Salinópolis.

Um pescador foi resgatado em estado grave na sexta-feira (18) pelo Corpo de Bombeiros Militar e pelo Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), a cerca de 20 milhas náuticas da costa de Salinópolis, nordeste do Pará.

A vítima, que não teve a identidade revelada, teve suspeita de fratura em um dos braços e um corte profundo na cabeça após um acidente com o sistema de içamento da rede de pesca a bordo da embarcação.

Operação rápida e coordenada

A emergência foi registrada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalado em Salinas, que acionou o resgate imediatamente.

Participaram da operação nove agentes do 13º Grupamento dos Bombeiros e do Graesp, utilizando um helicóptero e um flexboat para chegar até o barco em alto-mar.

De acordo com o comandante do 13º GBM, major Rodrigo Vale, o salvamento foi dividido em três etapas:

Tentativa de comunicação marítima com a embarcação

Sobrevoo de reconhecimento

Resgate da vítima em alto-mar

“O treinamento, coragem e preparo se encontram numa operação complexa, onde cada segundo pode definir o destino de uma vida”, ressaltou o major.

Atendimento e recuperação

As condições favoráveis da maré permitiram que a embarcação se aproximasse mais da cidade. O pescador foi conduzido até a praia no flexboat dos Bombeiros e, depois, transportado de helicóptero até o quartel da corporação.

De lá, o homem seguiu para o Hospital Regional de Salinópolis, onde está em recuperação. Segundo os responsáveis pelo resgate, a operação seguiu todos os protocolos de segurança.

