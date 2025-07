Pescador fisga peixe de 10,5 kg e equipe vence Torneio de Pesca em Novo Progresso

Novo Progresso (PA) – A Praia da Liberdade foi o centro das atenções nos dias 12 e 13 de julho de 2025, durante a realização do 4º Festival de Pesca do Rio Jamanxim, promovido na gestão do prefeito Gelson Dill. O evento reuniu moradores, visitantes e esportistas em dois dias repletos de lazer, conscientização ambiental e competições com premiação total superior a R$ 50 mil.

12 de Julho – Ação de limpeza no Rio Jamanxim e soltura de 37 mil alevinos

O festival teve início no sábado (12) com uma ação coletiva de limpeza do Rio Jamanxim, envolvendo voluntários e apoiadores ambientais. A iniciativa, promovida com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, premiou os participantes com:

🥇 1º lugar: R$ 2.000

🥈 2º lugar: R$ 1.000

🥉 3º lugar: R$ 500

🎣 4º lugar: 1 molinete de pesca

Como gesto final de preservação, foram soltos 37 mil alevinos no Rio Jamanxim, demonstrando o compromisso da gestão com a fauna aquática da região.

13 de Julho – Torneio de Pesca Lions Clube

O domingo (13) foi marcado pelo aguardado Torneio de Pesca Lions Clube, com 76 equipes inscritas e mais de 200 pescadores de Novo Progresso e região. As equipes, com até quatro integrantes, participaram de um sorteio de raias (locais de pesca) e seguiram o regulamento que exige a pesca de peixes vivos, com pesagem e soltura no rio, sempre acompanhados por fiscais.

A grande campeã foi a equipe FGTS, com o pescador Matheus Graunk fisgando um pintado de 10,460 kg, garantindo o 1º lugar e o prêmio principal: um barco completo de pesca.

🏆 Classificação do Torneio de Pesca – Festival Jamanxim 2025

Colocação Equipe Peixe Peso Pescador Raia Fiscal Premiação 1º lugar FGTS Pintado 10.460kg Matheus Graunk 04 Ricardo / Fátima – Santos / Cecília Barco completo 2º lugar Candirú Pintado 8.782kg Ramon 06 Mara / Max R$ 6.000 3º lugar Leo Piloto e Pablo TecnoAR Pintado 5.680kg Pablo 06 Mara / Max R$ 4.000 4º lugar G H Oficina de Carretilhas Pintado 5.275kg Rodrigo 05 Elías / Pedro Brindes 5º lugar Sem Futuro Pintado 4.890kg Rafael 04 Ricardo / Fátima – Santos / Cecília — 6º lugar Exclusiva Pintado 4.310kg Eliane 01 Ariberto / Rodrigo — Este slideshow necessita de JavaScript.

Torneio Municipal de Vôlei de Areia

A programação esportiva também contou com o Torneio Municipal de Vôlei de Areia, com categorias masculina e feminina. As duplas finalistas demonstraram talento e espírito esportivo, com as disputas acontecendo ao longo do domingo, na areia da Praia da Liberdade.

🏅 Resultados – Masculino

🥇 1º lugar: Elias e Gustavo

🥈 2º lugar: Pedro Portela e Rodrigo Kossmam

🥉 3º lugar: Alisson e Rene Carlos

🏅 Resultados – Feminino

🥇 1º lugar: Nathalia Monson e Fernanda dos Santos Morais

🥈 2º lugar: Márcia Alves e Silmara

🥉 3º lugar: Tânia Zanin e Suelma Dutra

Este slideshow necessita de JavaScript.

Evento supera expectativas

Com recorde de inscrições, estrutura organizada e participação popular em peso, o Festival Jamanxim 2025 foi considerado um sucesso pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O evento se consolida como uma das maiores celebrações de esporte, lazer e sustentabilidade da região.

“Além da diversão, promovemos educação ambiental e valorizamos nossa cultura ribeirinha. Esse é o compromisso da nossa gestão com o povo de Novo Progresso”, declarou o prefeito Gelson Dill.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/2025/13:22:08

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...