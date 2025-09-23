Pescadores interditam BR-230 entre Itupiranga e Marabá

Foto:Reprodução| Os manifestantes interditaram a pista com galhos e faixas, gerando revolta entre motoristas que enfrentam longas filas nos dois sentidos da rodovia.

O trânsito na Rodovia Transamazônica (BR-230) amanheceu interditado na manhã desta terça-feira (23), por volta das 6h, no km 35, na zona rural de Itupiranga, próximo à divisa com Marabá. Segundo informações iniciais, o bloqueio foi realizado por manifestantes contrários ao início das obras do “Pedral do Lourenço”, no Rio Tocantins, parte do projeto de implantação da Hidrovia Araguaia-Tocantins.

A interdição já provocou longas filas em ambos os sentidos da rodovia. Vídeos publicados nas redes sociais mostram que os manifestantes não estão permitindo a passagem nem de ambulâncias que transportam pacientes para Marabá, aumentando a tensão no local. Relatos locais indicam que a manifestação está sendo organizada pela Colônia de Pescadores de Itupiranga, mas a reportagem do Portal Debate não conseguiu contato com dirigentes da entidade para obter um posicionamento.

O bloqueio provoca impacto significativo no tráfego, gerando atrasos e transtornos para moradores, motoristas e transportes essenciais. Até o momento, não há informações sobre a previsão de liberação da pista nem sobre a atuação de autoridades para mediar a situação.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/09/2025/09:00:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...