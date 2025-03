Pescadores interditam trecho da Rodovia Transamazônica, no Pará

Bloqueio ocorre à altura da barragem da usina hidrelétrica Belo Monte, alvo do protesto

Manifestantes interditaram o KM 573 da BR 230 (rodovia Transamazônica), à altura da barragem da usina hidrelétrica Belo Monte. A informação foi confirmada, nesta quarta-feira (19), pelo presidente da Federação dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura do Estado do Pará (Fetape/PA), José Fernandes.

A Fetape/PA, junto às Colônias de Pescadores do Xingu, divulgou nota informando que, desde o dia 17 de março, está sendo realizada uma manifestação pacífica dos pescadores e pescadoras atingidos pelos impactos socioambientais da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

O movimento iniciou com um protesto em frente à UHE Belo Monte, onde os trabalhadores denunciaram a falta de diálogo e de uma reparação justa por parte da Norte Energia. Neste momento, o grupo se encontra concentrado no rio que faz a travessia da balsa na BR-422, na região de Altamira, reforçando a cobrança por justiça e respeito aos seus direitos.

As principais reivindicações dos pescadores são relacionadas à indenização e verba de reparação: pagamento imediato de uma indenização justa, no valor de R$ 20 mil, para todos os pescadores diretamente afetados; criação de um Fundo de Reparação Socioambiental, garantindo ações de repovoamento de espécies, recuperação das áreas de pesca e apoio financeiro emergencial aos trabalhadores; reconhecimento das Colônias de Pescadores como representantes legítimas das comunidades tradicionais impactadas; transparência e responsabilização da Norte Energia pelos danos causados ao rio Xingu e às famílias que vivem da pesca artesanal.

Ainda segundo José Fernandes, a manifestação segue de forma pacífica e organizada, com o objetivo de garantir dignidade às comunidades pesqueiras que há anos sofrem com os impactos de Belo Monte. Os manifestantes estão, neste momento, no acesso à balsa de Belo Monte. Os trabalhadores são dos municípios de Gurupá, Altamira, Vitória do Xingu, Porto de Moz, Anapu e Senador José Porfirio.

Fonte: Vinícius Soares – O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2025/15:09:57

