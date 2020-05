Pesquisa avalia efeito psicológico do Covid-19 em Santarém

Questionário está sendo realizado por acadêmicos da UNAMA

É notório que, com o atual quadro de isolamento social provocado pela Covid-19, patologias como ansiedade e depressão têm se agravado. Uma pesquisa realizada no estado do Rio de Janeiro mostra que os casos de depressão têm aumentado 90% durante o período de isolamento social. O estudo também aponta que o estresse e a ansiedade praticamente duplicaram nos últimos meses.

Diante disso, a UNAMA – Centro Universitário da Amazônia, por meio da Liga Acadêmica Interdisciplinar de Saúde Mental (LAISM), está realizando uma pesquisa com a finalidade de localizar a incidência de depressão, ansiedade e estresse na população santarena ocasionada pela pandemia do coronavírus. O estudo está sendo feito por meio de um simples questionário virtual, que pode ser preenchido em menos de 5 minutos.

A ansiedade é uma doença moderna, que afeta 18,6 milhões de brasileiros, dado comprovado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2019. O que começa com pequenos gestos de insegurança e medo, ou por simples “friozinho na barriga”, futuramente pode se transformar em uma grande ameaça para saúde mental. Além da ansiedade, o país também vem mostrando o crescimento da depressão, doença que acompanha a humanidade há séculos.

De acordo com a coordenadora do curso de Enfermagem do Centro Universitário, Adria Maia, a pesquisa analisará os dados a fim de alertar a população dos cuidados com a saúde mental nesse período de confinamento. “É importante que a população participe dessa pesquisa para que tenhamos oportunidade de obter os dados necessários do efeito que o vírus trouxe”, afirma a coordenadora.

O questionário está disponível ao público por meio do link. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FsH3ViN2r0mVrXy-MfmzM_KKsBTdpFFJsYf55Z7hqS5UOUo5WkRKV1A3STlVMjJQMzUzOUZESU5OUC4u

Fonte:Ascom Unama Por:Lana Caroline Marques Mota

