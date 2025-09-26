Pesquisa brasileira revela propriedades antitumorais de oleorresina de copaíba

Foto: Reprodução | O biomédico, empreendedor e divulgador científico Lucas Zanandrez, destacou um produto da Amazônia que vem chamando a atenção no combate ao câncer. Trata-se da oleorresina de copaíba, popularmente conhecida como “óleo de copaíba”.

Estudos da UFOPA e da Unicamp atestaram propriedades antitumorais e anti-inflamatórias da substância. Embora os resultados ainda sejam preliminares e necessitem de aprofundamento, a pesquisa é considerada um exemplo de como a Ciência brasileira pode valorizar e aproveitar os recursos naturais do país.

Fonte: Universidade Federal do Oeste do Pará / Unicamp e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/07:28:34

Curtir isso: Curtir Carregando...