Pesquisa brasileira revela propriedades antitumorais de oleorresina de copaíba
Foto: Reprodução | O biomédico, empreendedor e divulgador científico Lucas Zanandrez, destacou um produto da Amazônia que vem chamando a atenção no combate ao câncer. Trata-se da oleorresina de copaíba, popularmente conhecida como “óleo de copaíba”.
Estudos da UFOPA e da Unicamp atestaram propriedades antitumorais e anti-inflamatórias da substância. Embora os resultados ainda sejam preliminares e necessitem de aprofundamento, a pesquisa é considerada um exemplo de como a Ciência brasileira pode valorizar e aproveitar os recursos naturais do país.
Fonte: Universidade Federal do Oeste do Pará / Unicamp e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/09/2025/07:28:34
