Pesquisa DOXA aponta reeleição do prefeito Macarrão em Novo Progresso com mais de 40 % dos votos validos

(Foto dos quatro candidatos na urna) – A três dias da eleição, o atual prefeito Macarrão, de Novo Progresso, sudoeste do Pará, se reelegeria com 41,6% das intenções de voto validos. É o que aponta mais uma pesquisa da DOXA para o cargo, registrada na Justiça Eleitoral sob o nº 00319/2020. Em 2016, Macarrão foi eleito com 51,17% total de 7.089 dos votos válidos.

O levantamento teve início no dia 8 de Novembro é foi publicada no dia 12, junto a 400 eleitores e eleitoras, residentes em todos os bairros da cidade, além da zona rural do município. A margem de erro de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos na amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%.

Vejam dados desta pesquisa no portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) www.tre-pa.jus.br no item Consulta às pesquisas registradas.

