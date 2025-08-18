Pesquisa DOXA mostra liderança de Dr. Daniel na disputa pelo governo do Pará em 2026

O levantamento foi realizado entre 13 e 16 de agosto de 2025 em 45 municípios, contemplando as seis mesorregiões do estado, com uma amostra de 2.000 entrevistas

A terceira pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto DOXA para o governo do Pará em 2026 aponta a liderança do prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel (PSB). Na primeira simulação estimulada, ele aparece com 34,2% das intenções de voto, seguido pela vice-governadora Hana Ghassan (MDB), com 18,2%, e pelo deputado federal Eder Mauro (PL), que soma 15,2%. Os votos brancos, nulos e indecisos representam 22,9%.

O levantamento foi realizado entre 13 e 16 de agosto de 2025 em 45 municípios, contemplando as seis mesorregiões do estado, com uma amostra de 2.000 entrevistas. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.

PRIMEIRA SIMULAÇÃO



Segunda simulação e crescimento na série histórica

Na segunda simulação, envolvendo apenas Dr. Daniel, Hana Ghassan e Araceli Lemos (PSOL), o prefeito de Ananindeua amplia sua vantagem, alcançando 42,3%. Hana aparece com 22,4%, enquanto Araceli soma 1,2%. Os votos brancos, nulos e indecisos chegam a 34,1%.

A série histórica das pesquisas DOXA mostra evolução significativa de Dr. Daniel, que saiu de 13,4% em dezembro de 2024 para 20,8% em fevereiro e agora chega a 34,2%. Hana Ghassan variou de 12,6% em dezembro para 10,1% em fevereiro, alcançando 18,2% em agosto. Já Eder Mauro, que tinha 9,3% em dezembro e subiu para 17,8% em fevereiro, agora aparece com 15,2%.

Rejeição dos pré-candidatos

Entre os nomes avaliados, Eder Mauro é o mais rejeitado, com 21,8%, seguido por Hana Ghassan (16,1%) e o ex-governador Simão Jatene (13,2%). O senador Beto Faro (PT) aparece com 8,7% de rejeição. Dr. Daniel tem apenas 8%, e Araceli Lemos registra 4,1%.



