Pesquisa: gestão de Helder Barbalho é aprovada por 66,3%; 30,3% desaprovam

Foto:Reprodução | Levantamento entrevistou 1.542 eleitores do estado entre os dias 21 e 24 de junho; margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (26) pelo instituto Paraná Pesquisas mostra que 66,3% dos eleitores do Pará aprovam a gestão do governador Helder Barbalho (MDB). Já 30,3% desaprovam o governo, enquanto 3,4% não souberam ou não quiseram responder.

O levantamento também avaliou a percepção dos entrevistados sobre a qualidade da administração estadual.

Veja os resultados:

Ótima: 21,6%

Boa: 29,8%

Regular: 25,3%

Ruim: 7,2%

Péssima: 14,6%

Não sabe/ não opinou: 1,5%

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 24 de junho de 2025, com 1.542 eleitores em 60 municípios paraenses. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Por gênero

O levantamento aponta que a aprovação do governador é maior entre as mulheres:

Mulheres: 69,3% aprovam, 26,9% desaprovam, 3,8% não opinaram

Homens: 63,3% aprovam, 33,8% desaprovam, 2,9% não opinaram

Por faixa etária

A maior aprovação está entre os eleitores mais jovens (16 a 24 anos) e os mais velhos (acima de 60 anos):

16 a 24 anos: 73,0% aprovam, 24,6% desaprovam, 2,3% não opinaram

25 a 34 anos: 61,4% aprovam, 35,9% desaprovam, 2,6% não opinaram

35 a 44 anos: 61,9% aprovam, 34,1% desaprovam, 4,0% não opinaram

45 a 59 anos: 63,8% aprovam, 32,6% desaprovam, 3,7% não opinaram

60 anos ou mais: 75,5% aprovam, 20,2% desaprovam, 4,3% não opinaram

Fonte: alvopesquisa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2025/13:57:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...