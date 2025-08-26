Pesquisa mostra Hana Ghassan com 36% para governo do Pará em Marabá

(Foto: Reprodução) – A pesquisa entrevistou 800 eleitores em domicílio, com margem de erro de 4,4 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

A vice-governadora Hana Ghassan (MDB) aparece como favorita na corrida pelo governo do Pará, de acordo com pesquisa realizada pela empresa Destak Publicidade e Marketing em Marabá, no sudeste do estado.

Na pesquisa espontânea, em que os eleitores citam nomes livremente, 85% não souberam ou não responderam. Entre os mencionados, Hana registrou 7%, o médico Dr. Daniel 5% e o deputado federal Éder Mauro 1%. Brancos, nulos ou nenhum candidato somaram 2%.

No levantamento estimulado, quando os nomes são apresentados ao eleitor, Hana lidera com 36% das intenções de voto. Em seguida aparecem Dr. Daniel (17%), Éder Mauro (11%), Beto Faro (8%) e Araceli Lemos (2%). Brancos e nulos atingem 12%, enquanto 14% não souberam ou não responderam.

Em um cenário reduzido, com apenas três candidatos — Hana Ghassan, Dr. Daniel e Araceli Lemos —, a vice-governadora mantém a dianteira com 37%, contra 22% de Dr. Daniel e 3% de Araceli. Brancos e nulos somam 13%, e 25% não responderam.

O índice de rejeição também coloca Hana na frente, com 18,5% afirmando que não votariam nela de forma alguma. Na sequência aparecem Dr. Daniel (15%), Éder Mauro (13,1%), Araceli Lemos (8%) e Beto Faro (7,7%). Outros 8,3% disseram não rejeitar nenhum dos nomes e 29,4% não souberam opinar.

Quando questionados sobre quem acreditam que será o próximo governador do Pará, independentemente do próprio voto, 39% apontaram Hana Ghassan como provável vencedora, enquanto 21% citaram Dr. Daniel. Brancos e nulos chegaram a 12%, e 28% não responderam.

Fonte: Portal Debate, com Destak Publicidade e Marketing e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/16:13:31

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

