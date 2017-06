Pesquisa mostra saldo positivo de empregos no Pará

em 2017 De janeiro a abril, Estado gerou 590 postos de trabalhos, segundo o Dieese-Pa

De janeiro a abril deste ano o Pará gerou 590 postos de trabalhos, com crescimento de 0,22% na geração de empregos formais. A pesquisa do Dieese-Pa (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulgada nesta quarta-feira (7) foi baseada em dados do Ministério do Trabalho. Nos últimos 12 meses o resultado foi negativo, com a perda de 3.391 postos de trabalhos.

Os números do Dieese mostram que nos quatro primeiros meses, o Pará fez 26.810 admissões, contra 26.220 desligamentos, o que gerou um saldo positivo de 590 novos empregos. O crescimento foi de 0,22%. O resultado deste ano foi melhor em comparação ano passado quando o Estado fechou o saldo positivo com 109 postos de trabalhos. No comparativo com os demais estados, o Pará lidera a geração de empregos, seguido de Roraima (354), Amapá (240), Rondônia (220) e Tocantins (106). No mesmo período o Amazonas fechou o quadrimestre com saldo negativo de 858 postos, seguido do Acre (-271).

Já com relação aos últimos 12 meses, o Pará fechou o período com saldo negativo de 3.391 postos de trabalhos e queda de 1,26%. No período analisado, foram feitas 77.498 admissões, contra 80.889 desligamentos, o que gerou um saldo negativo de 3.391 postos de trabalhos.

