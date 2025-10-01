Pesquisa revela que 36% das bebidas alcoólicas comercializadas no Brasil são falsificadas

De acordo com a pesquisa, uma em cada cinco garrafas de vodca vendidas no Brasil é adulterada.

O relatório voltou à tona após casos de intoxicação por metanol.

Após o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) fazer um alerta sobre bebidas alcoólicas adulteradas em São Paulo, um relatório divulgado em abril de 2025 — que apontou que 36% das bebidas brasileiras são fraudadas, falsificadas e contrabandeadas — voltou a circular pelo país. A pesquisa foi realizada pela Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp).

De acordo com o relatório, uma em cada cinco garrafas de vodca vendidas no Brasil é adulterada. Entre os produtos mais alterados pela falsificação estão os vinhos e os destilados. Diante desse cenário, a instituição alertou que é necessário que as autoridades coloquem em prática ações para acabar com o esquema, já que a maioria dos bares e restaurantes atua corretamente, mas acaba sendo afetada pelos fornecedores.

Casos de intoxicação por metanol

Desde o mês de setembro, pelo menos três mortes foram registradas na região metropolitana de São Paulo após a ingestão de bebidas adulteradas com metanol. Além dos óbitos, um jovem relatou que chegou a ficar temporariamente cego depois de consumir uma bebida falsificada sem saber.

Segundo a União Nacional de Bares e Restaurantes, existem indícios de que o Primeiro Comando da Capital (PCC) teria repassado metanol para fábricas clandestinas de bebidas. Por esse motivo, os produtos da região estariam contaminados. Agora, as autoridades policiais investigam o caso para descobrir se, de fato, essa distribuição pode estar ligada às vítimas recentes.

