Pesquisadores criam plataforma que monitora incêndios e desmatamentos em terras indígenas

(Foto: Reprodução/IndiMap) -Nova plataforma monitora incêndios e desmatamentos em terras indígenas; confira

Um novo projeto com objetivo de divulgar, em tempo real, possíveis ilícitos ambientais registrados em terras indígenas brasileiras foi lançado por pesquisadores brasileiros. O IndiMap é uma plataforma desenvolvida por sete pessoas da Paraíba, no âmbito do mestrado profissional em Tecnologia da Informação do Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

A plataforma visa o acesso mais célere a esse tipo de informação e o consequente combate a queimadas e desmatamentos ilegais.

De acordo com o G1, o projeto desenvolvido tem como diferencial a possibilidade de integrar diversas fontes de dados abertas sobre questões geoespaciais para gerar a plataforma web e assim monitorar as áreas indígenas 24 horas por dia.

Juntos, os pesquisadores trabalharam dois meses até a conclusão do programa de mapeamento sobre terras indígenas. O grupo acredita que o IndiMap pode se transformar num importante auxílio para pesquisas futuras e para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes.

Eles destacam, ainda, que uma das grandes inovações da plataforma é a geração e a publicação automática de imagens e vídeos de mapas que mostram os locais dos ilícitos ambientais. Em muitos casos, é possível visualizar o antes e depois das áreas afetadas, oferecendo uma perspectiva impactante sobre a degradação ambiental.

