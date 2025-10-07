Pessoa com deficiência é assassinada dentro de carro em Pacajá (PA)

Foto: Reprodução | Dois ocupantes de uma motocicleta Honda Bros executaram a tiros um homem, identificado até o momento apenas pelo apelido “Tim”, em Pacajá, no sudoeste do Pará.

A vítima, que utiliza cadeira de rodas, dirigia uma caminhonete modelo SW4 no momento do ataque.

O crime ocorreu por volta das 11h30 desta segunda (6/10), nas proximidades da Praça da Bandeira, no centro da cidade.

Segundo informações preliminares, a vítima conduzia o automóvel quando foi surpreendida pela motocicleta com os dois ocupantes. O passageiro se aproximou da porta do motorista e efetuou vários disparos contra o vidro, atingindo mortalmente o condutor. Em seguida, a dupla fugiu.

A Polícia Militar isolou o local e a Polícia Civil deu início às investigações. A Polícia Científica do Pará foi acionada para realizar a perícia, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

As autoridades informaram que imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas para tentar identificar os autores do crime. Até o momento, a motivação do homicídio permanece desconhecida.

Fonte: Correio de Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/15:07:51

