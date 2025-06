Petrobras doa até 5 mil computadores para escolas públicas no Pará e outros estados

Foto:Reprodução | Para se qualificarem às doações, as escolas devem ser públicas municipais, atender à educação infantil, fundamental, médio ou Educação de Jovens e Adultos (EJA)

A Petrobras irá doar até 5 mil computadores no segundo semestre de 2025 para escolas públicas municipais e instituições do terceiro setor.

A companhia lançou chamadas públicas para que essas organizações se candidatem ao recebimento de notebooks, que deverão ser utilizados em atividades pedagógicas e de educação digital, procurando ampliar a inclusão digital.

São duas chamadas públicas distintas: uma voltada para escolas públicas municipais localizadas nos estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul; outra para instituições do terceiro setor que participam dos comitês comunitários ativos da Petrobras, que são fóruns de diálogo e aproximação entre a empresa e as comunidades da área de abrangência das suas operações.

Para se qualificarem às doações, as escolas devem ser públicas municipais, atender à educação infantil, fundamental, médio ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), e estar localizadas em comunidades dentro da área de abrangência das atividades da Petrobras, conforme especificado no edital. Para viabilizar a logística das doações, é necessário que sejam acessíveis por carro ou que ofereçam condições viáveis para o transporte dos equipamentos.

No caso das instituições do terceiro setor, os critérios incluem ser uma entidade sem fins lucrativos, ter participado recentemente de reuniões dos Comitês Comunitários ativos da Petrobras, e ter possibilidade de retirar e transportar os equipamentos doados das instalações da Petrobras até o local onde serão utilizados. Não serão aceitas inscrições de instituições que já tenham patrocínios ativos da empresa.

As inscrições para ambas as chamadas estão abertas até 30 de junho. Os interessados podem acessar os editais e se inscrever por meio do link:

https://petrobras.com.br/negocios/doacao-de-bens.

