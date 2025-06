Petrobras pode anunciar parceria em etanol até o fim do ano, diz gerente executivo

(Foto:Reprodução ) “O objetivo da Petrobras é fazer uma parceria para entrar de maneira relevante no segmento, não de forma majoritária”, disse Nozaki a repórteres durante o evento Energy Summit, no Rio de Janeiro.

A Petrobras pode anunciar uma parceria na área de etanol no segundo semestre de 2025, disse o gerente executivo de gestão integrada da transição energética da companhia, William Nozaki, nesta terça-feira (24).

“O objetivo da Petrobras é fazer uma parceria para entrar de maneira relevante no segmento, não de forma majoritária”, disse Nozaki a repórteres durante o evento Energy Summit, no Rio de Janeiro.

“Nós estamos prospectando entre os players relevantes do setor, que ainda têm interesse em ser parceiros da Petrobras para atuar nessa frente”.

Nozaki afirmou que a Petrobras não tem uma preferência sobre qual matéria-prima do etanol poderá apostar.

“Tanto cana quanto milho nos interessam desde que parem de pé do ponto de vista logístico, do ponto de vista do preço, do ponto de vista da companhia”, explicou.

A Petrobras havia dito anteriormente que estava em conversas com várias empresas do setor de etanol a respeito de uma possível joint venture.

Nozaki destacou que após a aprovação da Lei do Combustível do Futuro, no ano passado, as empresas estão se movimentando com cautela e medindo o que vai acontecer com o segmento nos próximos meses.

“Tem várias empresas prospectando o segmento”, disse o gerente executivo da Petrobras, citando ainda a perspectiva de aumento da mistura do etanol na gasolina.

A Folha publicou na segunda-feira (22) que o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) discutirá na próxima quarta-feira um aumento da mistura de etanol anidro na gasolina dos atuais 27% para 30%, de acordo com fontes do governo com conhecimento do assunto.

Nozaki reiterou que quando a Petrobras ambiciona entrar em um segmento, “entra de maneira consistente e robusta e a nossa ambição não é diferente do caso do etanol”.

O gerente executivo adicionou que a companhia também poderá ter anúncios “relevantes” no segundo semestre sobre outros biocombustíveis, como biodiesel e biometano.

Notícias indicaram recentemente que Nozaki estaria cotado para assumir o comando da diretoria executiva de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, após Mauricio Tolmasquim deixar a posição para integrar o Conselho de Administração da Eletrobras por indicação do governo.

Nozaki disse a jornalistas nesta terça-feira que não foi indicado, mas reconheceu que a especulação envolvendo seu nome seria natural, uma vez que ajudou em programa de energia do governo e integra os quadros da Petrobras.

