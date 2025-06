Petrobras reduz preço da gasolina nas refinarias em 5,6%, mas impacto nos postos ainda é incerto no Pará

Foto: Reprodução | Primeira redução do ano acontece em meio à queda do petróleo no mercado internacional; gasolina acumula alta de 5% nos últimos 12 meses no estado.

O mês de junho começou com uma boa notícia para os consumidores: a Petrobras anunciou nesta segunda-feira (2) uma redução no preço médio do litro da gasolina vendida às refinarias. O valor passou de R$ 3,01 para R$ 2,85, uma queda nominal de R$ 0,16, o que representa um recuo de aproximadamente 5,6%. Os novos valores entram em vigor a partir desta terça-feira (3), em todo o Brasil.

Essa é a primeira vez em 2025 que a estatal autoriza uma queda no preço do combustível nas refinarias. Segundo a Petrobras, a decisão foi motivada pela recente queda no preço do petróleo no mercado internacional. A empresa também reforçou que, com a mudança na política de preços — que deixou de seguir a paridade de importação (PPI) —, os reajustes agora consideram estratégias comerciais voltadas para o mercado interno.

No Pará, o impacto dessa redução ainda é incerto. De acordo com levantamento do DIEESE/PA, mesmo com a novidade, o preço da gasolina acumulou alta de 5% nos últimos 12 meses. Na última semana de maio (25 a 31/05), o valor médio do litro do combustível nos postos paraenses era de R$ 6,26, antes R$ 5,96 no mesmo período de 2024.

Diferenças de preços preocupam consumidores

O DIEESE também alerta para a grande variação de preços praticados entre os postos do estado. Segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço do litro da gasolina oscilava entre R$ 5,41 e R$ 7,15 na semana passada no Pará — uma diferença de mais de 30% entre o valor mais barato e o mais caro.

O mesmo se observa no caso do óleo diesel, que teve média de R$ 6,26 no estado, também com ampla oscilação entre estabelecimentos. A disparidade reforça a necessidade de pesquisa por parte dos consumidores.

Santarém e Alenquer entre os mais caros do Brasil

Ainda de acordo com a análise do DIEESE/PA, o Pará figura entre os estados com os maiores preços médios da gasolina em alguns municípios. Na semana passada, Santarém e Alenquer ocuparam, respectivamente, o 10º e 11º lugares no ranking nacional dos preços mais altos da gasolina entre os municípios brasileiros monitorados pela ANP.

Em Santarém, o preço médio do litro da gasolina foi de R$ 7,02, chegando a R$ 7,15 em alguns postos. Já em Alenquer, o preço médio foi de R$ 6,89, com variações até R$ 7,10.

Expectativas e impactos

Apesar do anúncio da Petrobras, o DIEESE/PA alerta que nem sempre a redução nas refinarias se reflete imediatamente nas bombas. A expectativa é de que, se houver repasse, ele possa aliviar os gastos de milhares de trabalhadores paraenses, além de influenciar nos preços de bens e serviços, dado o peso dos combustíveis na cadeia de distribuição.

Contudo, a efetividade da queda dependerá de como distribuidores e postos de combustíveis vão se comportar frente ao novo cenário. O órgão também destaca que, seja aumento ou redução, qualquer mudança nos preços dos combustíveis impacta diretamente a inflação e o custo de vida da população.

