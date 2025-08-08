Petrobras registra lucro líquido de R$ 26,7 bilhões no segundo trimestre de 2025

Foto:Reprodução | O número foi divulgado nessa quinta-feira pela estatal.

A Petrobras registrou um lucro líquido de R$ 26,7 bilhões no segundo trimestre de 2025, o que reverte o prejuízo observado no mesmo período do ano passado. O número foi divulgado nessa quinta-feira pela estatal.

O resultado acontece mesmo com a queda de 10% no preço internacional do petróleo tipo Brent, o impacto foi revertido com o aumento da produção de óleo e gás.

A produção média de petróleo da Petrobras no segundo trimestre foi de 2,3 milhões de barris por dia, um crescimento de 5% em relação ao primeiro trimestre e de 8% quando comparado ao mesmo período de 2024.

Com o resultado, no primeiro semestre deste ano os ganhos da Petrobras chegaram a mais de R$ 61,8 bilhões. O número representa uma alta de R$ 21 bilhões em relação aos dos primeiros seis meses do ano passado.

No segundo trimestre, os investimentos da estatal superaram os R$ 25 bilhões, com foco principalmente em projetos no pré-sal para exploração de petróleo em águas profundas, como nas bacias de Santos e Campos.

Nos seis primeiros meses do ano, a empresa investiu R$ 48,8 bilhões, um aumento de 49% em relação ao mesmo período do ano passado. A Petrobras divulgou também que vai pagar dividendos de R$ 8,66 bilhões aos acionistas.

Fonte: Jornal da CBN e Região

