PF abre concurso com salários de até R$ 26,8 mil; edital sai nos próximos dias

Foi publicado, no final desta terça-feira, 13 de maio, no Portal Nacional de Contratações Públicas do Governo Federal, o extrato de contrato do novo concurso PF (Polícia Federal) para o preenchimento de vagas na área policial. Embora a corporação tenha divulgado que a assinatura ocorreu no dia 30 de abril, o documento indica que a assinatura ocorreu, de fato, nesta terça-feira. A escolhida é o Cebraspe. A publicação do edital segue prevista para ocorrer até a próxima terça, dia 20 de maio.

De acordo com o documento, com a assinatura nesta terça, dia 13, a validade do contrato vai até 13 de maio de 2027, prazo necessário para a realização de todos os procedimentos do certame, incluindo a publicação do edital, recebimento de inscrições, aplicação das provas e divulgação dos resultados.

Ao todo, a PF oferecerá 1.000 vagas para o preenchimento imediato, para diversos cargos de nível superior, com remunerações iniciais de até R$ 26.800.

No entanto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, já adiantou que serão preenchidas, ao todo, 2 mil vagas, sendo 1.000 e 2025 e 1.000 em 2026.

As 1.000 imediatas estão distribuídas da seguinte forma:

delegado – 120 vagas, sendo 90 para ampla concorrência, 24 negros e 6 pcds

perito criminal – 69 vagas

agente de polícia – 630 vagas, sendo 472 para ampla concorrência, 126 negros e 32 pcds

escrivão de polícia – 160 vagas, sendo 120 para ampla concorrência, 32 negros e 8 pcds

papiloscopista – 21 vagas, sendo 15 para ampla concorrência, 4 negros e 2 pcds

A distribuição de vagas para peritos será feita da seguinte forma:

contabilidade – 16 vagas, sendo 12 para ampla concorrência, 3 negros e 1 pcd

engenharia elétrica / eletrônica – 1 vaga

informática forense – 24 vagas, sendo 17 para ampla concorrência, 5 negros e 2 pcds

geologia forense – 5 vagas, sendo 3 para ampla concorrência, 1 negro e 1 pcd

engenharia civil – 2 vagas

engenharia cartográfica –1 vaga

medicina legal – 1 vaga

física forense – 1 vaga

engenharia de minas – 1 vaga

genética forense – 1 vaga

engenharia ambiental – 1 vaga

antropologia forense – 1 vaga

meio ambiente – 14 vagas, sendo 10 para ampla concorrência, 3 netros e 1 pcd

Para os cargos de perito e delegado, as remunerações iniciais são de R$ 26.800, passando para R$ 27.831,70 em maio de 2026.

Para agente, escrivão e papiloscopista, atualmente o valor é de R$ 14.164,81, passando para R$ 14.710.10 em maio de 2026.

Além desse valor, os aprovados também receberão R$ 1.000 de auxílio-alimentação.

Caso seja mantido o cronograma, outras datas previstas são:

provas – 27 de julho

exames de aptidão física – 14 de setembro

perícia médica – 4 de outubro

avaliação médica – 5 de outubro

avaliação psicológica – 9 de novembro

heteroidentificação – 16 de novembro

prova oral – 23 de novembro

análise de títulos – 15 de dezembro

resultado da primeira etapa – 16 de dezembro

curso de formação da primeira turma – 26 de janeiro a 8 de maio de 2026

nomeação da primeira turma – 16 de junho de 2026

curso de formação da segunda turma – 18 de maio a 28 de agosto de 2026

nomeação da segunda turma – 22 de setembro de 2026

Concurso PF : saiba como serão as provas

De acordo com o projeto básico da seleção, o certame contará com as seguintes etapas:

a) Prova objetiva;

b) Prova discursiva;

c) Exame de aptidão física;

d) Avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência;

e) Avaliação médica;

f) Avaliação psicológica;

g) Heteroidentificação para os candidatos negros;

h) Prova oral (somente em Brasília);

i) Avaliação de títulos.

Veja publicação oficial

