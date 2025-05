PF abre inscrições para concurso com 1.000 vagas e salários de até R$ 26,8 mil

(Foto:Reprodução) – Concurso público da Polícia Federal (PF) abre inscrições, nesta segunda-feira (26), às 10h (horário de Brasília), para cargos de delegado, perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista.

O processo seletivo reúne 1.000 vagas, com salários iniciais que variam entre R$ 14.164,81 (agente, escrivão e papiloscopista) e R$ 26.800 (agente e perito criminal).

Período para se inscrever vai até 13 de junho, às 18h, pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca realizadora da seleção. Provas devem realizadas em 27 de julho, em dois turnos (manhã e tarde), em todas as capitais e no Distrito Federal.

Vagas, taxa de inscrição e especialidades

Das vagas, 20% são reservadas para negros (pretos e pardos) e 5% para pessoas com deficiência (PcD). Jornada de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos.

O processo seletivo envolve prova objetiva, prova discursiva, exame de aptidão física, avaliação médica, avaliação psicológica e investigação social. Cargo de delegado terá prova oral. Avaliação de títulos será exigida para delegado e perito criminal.

Concurseiros devem ficar atentos a informações que variam entre cargos, como datas de divulgação de resultados, desempate de notas e envio de documentação. Tudo pode ser conferido no edital.

Graduados em qualquer curso de nível superior podem se inscrever para agente, escrivão e papiloscopista. Já interessados em fazer prova para delegado e perito criminal devem ter formação específica.

Taxas de inscrição também têm preços distintos:

Delegado: R$ 250;

Perito criminal: R$ 250;

Agente, escrivão e papiloscopista: R$ 180.

Distribuição de vagas

Delegado de Polícia Federal: 120;

Perito criminal federal – área contábil-financeira: 16;

Perito criminal federal – área engenharia elétrica/eletrônica: 1;

Perito criminal federal – área informática forense: 24;

Perito criminal federal – área geologia forense: 5;

Perito criminal federal – área engenharia civil: 2;

Perito criminal federal – área engenharia cartográfica: 1;

Perito criminal federal – área medicina legal: 1;

Perito criminal federal – área física forense: 1;

Perito criminal federal – área engenharia de minas: 1;

Perito criminal federal – área genética forense: 1;

Perito criminal federal – área engenharia ambiental: 1;

Perito criminal federal – área antropologia forense: 1;

Perito criminal federal – área meio ambiente: 14;

Escrivão de Polícia Federal: 160;

Agente de Polícia Federal: 630;

Papiloscopista policial federal: 21.

Veja cronograma do concurso da PF (todos os cargos):

Período para pedir isenção da taxa de inscrição: de 26 de maio, às 10h, a 2 de junho, às 18h;

Período de inscrição: de 26 de maio, às 10h, a 13 de junho, às 18h;

Data limite (vencimento) para pagamento da taxa de inscrição: 20 de junho;

Divulgação de edital com locais de provas: 14 de julho;

Realização de provas objetivas e discursivas: 27 de julho;

Consulta individual a gabaritos preliminares de provas objetivas: de 29 de julho, às 19h, a 31 de julho, às 18h;

Divulgação de gabarito preliminar de provas objetivas: 1º de agosto;

Divulgação do resultado final de provas objetivas e provisório de provas discursivas: 20 de agosto;

Divulgação do resultado final de provas discursivas, convocação para exame de aptidão física e para preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC): 5 de setembro;

Realização do exame de aptidão física: 13 e 14 de setembro;

Divulgação de link para preenchimento da FIC: 8 de setembro, às 10h, a 15 de setembro, às 18h;

Realização de avaliações biopsicossocial e médica: 25 e 26 de outubro.

Fonte:SBT News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/05/2025/14:00:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Compartilhe isso:

Curtir isso: Curtir Carregando...