PF apreende 77 quilos de cocaína e identifica pistas de pouso clandestinas em Mato Grosso

A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou neste final de semana uma operação de combate ao tráfico de drogas na região de Cocalinho (890 quilômetros de Cuiabá), na divisa com o estado de Goiás. Foram apreendidos 77 quilos de cocaína, além de uma moto, um barco, celulares, GPSs e notebooks.

Segundo divulgado pela Polícia Federal, a operação é fruto de investigação realizada para coibir o tráfico internacional de drogas através do modal aéreo, com o uso de pistas clandestinas. A PF detalhou que a droga estava escondida numa área pasto próximo à cabeceira de uma das pistas clandestinas de pouso, numa área de preservação ambiental, em Cocalinho.

Os policiais identificaram três pistas, que, segundo a instituição, contavam com grande estrutura para receber as aeronaves clandestinas, com torres de antena para comunicação, sinal de internet, caminhão tanque para abastecimento, reboque pipa para água, trator e motocicleta.

“As investigações estão em curso para prender todos os envolvidos, inclusive com apreensão de bens que foram utilizados na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas”, informou a Polícia Federal.

Três homens foram presos. De acordo com a PF, dois deles estavam com mandados de prisão em aberto e eram considerados foragidos.

