PF apreende avião carregado com meia tonelada de cocaína entre os estados de Rondônia e Mato Grosso

Foto: Reprodução | A operação ocorreu nas proximidades da faixa de fronteira entre os Estados de Rondônia e Mato Grosso.

A Polícia Federal, em ação conjunta com o Gefron/MT, apreendeu um avião que transportava aproximadamente meia tonelada de cloridrato de cocaína, nesta quinta-feira (10). A operação foi deflagrada em zona rural, nas proximidades da faixa de fronteira entre os Estados de Rondônia e Mato Grosso.

A partir de informações de inteligência que permitiram o rastreamento de uma aeronave suspeita, diligências confirmaram a atuação do grupo criminoso que utilizava a aeronave para o transporte de entorpecentes.

Policiais federais em deslocamento visualizaram e abordaram o avião, em que no interior foram encontrados 12 fardos de tabletes de cocaína e uma arma de fogo. Ao perceber a aproximação da viatura, o piloto fugiu em direção à mata.

A carga ilícita foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal em Porto Velho/RO para a realização dos procedimentos legais, incluindo pesagem, perícia e instauração de inquérito policial.

A ação representa um avanço no combate ao tráfico internacional de drogas, ao atingir a logística aérea de organizações criminosas na região de fronteira. Integra um esforço coordenado de repressão a voos ilícitos de pequenas aeronaves usadas no transporte de grandes quantidades de entorpecentes.

