PF apreende mais de 11 toneladas de maconha nos Campos Gerais

Foto: Reprodução | Ação conjunta com a Polícia Rodoviária Estadual resultou na apreensão de entorpecentes transportados em caminhão contêiner

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Estadual do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), apreendeu, na noite de domingo (12/10), 11.281,5 kg de substância entorpecente análoga à maconha, durante fiscalização na região dos Campos Gerais.

A abordagem ocorreu nas proximidades do município de Palmeira/PR, quando duas carretas contêiner, oriundas de Foz do Iguaçu/PR e com destino a Santos/SP, foram fiscalizadas pelas equipes.

No primeiro veículo nada de ilícito foi localizado. Já no segundo caminhão, foram encontradas diversas caixas de papelão contendo tabletes prensados da substância entorpecente.

A droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Ponta Grossa/PR, para os procedimentos cabíveis.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/16:05:47

