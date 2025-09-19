PF apreende mais de 2 toneladas de pirarucu ilegal

Foto:Reprodução | Pescado foi destinado a instituições de caridade locais

No dia 16/9, durante patrulhamento de rotina pelo Rio Solimões, uma equipe do Posto Avançado da Polícia Federal em Santo Antônio do Içá/AM abordou um flutuante localizado próximo ao porto do município. Na inspeção, os policiais encontraram cerca de 2,1 toneladas de pirarucu, espécie protegida, proveniente de pesca ilegal.

Após os procedimentos de Polícia Judiciária, o pescado foi destinado a instituições de caridade da região, em conformidade com normativas ambientais e sociais vigentes.

A ação reforça o compromisso da Polícia Federal no combate aos crimes ambientais na Amazônia, com foco na repressão à pesca predatória e à proteção de espécies ameaçadas.

Fonte: Polícia Federal no Amazonas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/11:08:05

