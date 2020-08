PF apreende quase uma tonelada de cocaína em pó e 13 kg de crack no PA

PF apreende quase 14 kg de cocaína e crack no Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Federal

Droga foi localizada em comunidade ribeirinha em Porto de Moz, interior do estado.

Uma operação da Polícia Federal apreendeu um carregamento com quase mil quilos de cocaína em pó, além de 13 kg de crack no Pará.

A droga foi localizada em uma comunidade ribeirinha do município de Porto de Moz e transportada em embarcações até o porto hidroviário de Vitória do Xingu, no sudoeste do estado.

Os entorpecentes foram colocados em três caminhonetes e no fim da tarde desta quinta chegaram à delegacia da Polícia Federal, em Altamira.

De acordo com o delegado responsável pela operação, a cocaína estava escondida em um depósito subterrâneo construído em um curral de criação de gado, dentro de uma fazenda.

Havia ninguém no local no momento da apreensão e ninguém foi preso, até então.

