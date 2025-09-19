PF apreende R$ 5 mil em cédulas falsas enviadas pelos Correios em Belém (PA)

Foto: Reprodução | Mulher confessou crime de moeda falsa após receber encomenda do Rio Grande do Sul; investigações seguem para identificar envolvidos.

A Polícia Federal apreendeu, nesta quinta-feira (18), R$ 5.000 em cédulas falsas que chegaram a Belém por meio de encomenda postal enviada do estado do Rio Grande do Sul.

Segundo a PF, após diligências investigativas, a destinatária da remessa foi identificada e conduzida para interrogatório. Durante a oitiva, a mulher confessou a prática criminosa e foi indiciada por aquisição de moeda falsa, crime previsto no Código Penal.

Em nota, a Polícia Federal destacou que a aquisição e circulação de dinheiro falsificado é uma infração grave, capaz de causar prejuízos à economia nacional e à sociedade.

As investigações prosseguem para identificar os responsáveis pela produção e envio das cédulas falsificadas, além de possíveis integrantes de uma rede criminosa envolvida no esquema.

Fonte: PFPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/17:50:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...