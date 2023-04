PF apreende ‘supermaconha’ escondida na porta de carro em caminhão-cegonha no Pará

Tabletes de skunk estavam dentro da porta de carro e foram apreendidos pela PF no Pará — Foto: PF/Divulgação

Havia tabletes de skunk dentro da porta de um carro e também no porta-malas de outro veículo em transportadora em Marituba.

Tabletes de skunk, droga conhecida como supermaconha, foram apreendidos pela Polícia Federal escondidos dentro da porta de um carro que estava em um caminhão-cegonha.

Os policiais precisaram desmontar parte da porta para retirar a droga – veja no vídeo abaixo. Havia tabletes também no porta-malas de outro veículo.

No total, foram apreendidos 61 quilos de skunk em uma empresa transportadora em Marituba, na Grande Belém, e não houve prisões na ação divulgada na terça-feira (18).

A Polícia Federal investiga o caso “‘para que se chegue aos responsáveis pelo crime de tráfico de drogas”.

Os veículos chegaram ao Pará pelo porto de Icoaraci, em Belém, vindos de Manaus (AM). Depois, foram levados até Marituba, e tinham como destino Teresina (PI). A polícia chegou ao local após investigação do Grupo Especial de Polícia Marítma (Gepom), que fiscaliza portos no país.

Na transportadora, “enquanto o caminhão-cegonha com cerca de 15 veículos era carregado para partir em breve, agentes da PF vistoriaram os carros e encontraram dezenas de tabletes de maconha concentrada, produzida em laboratório”.

A droga também foi levada para a Superintendência da Polícia Federal. Os dois carros que estavam com drogas ficaram apreendidos e os demais, foram liberados.

“Os carros podem ser confiscados pela Justiça, sem possibilidade de devolução, caso fique comprovada a participação dos donos deles no crime”, informou a PF, que segue investigando o caso e possíveis envolvidos.

