PF apreende US$ 14 mil em espécie, pendrive em banheiro e celular de Bolsonaro

Foto: Reprodução | Além da apreensão, Bolsonaro estará sujeito a diversas medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

A Polícia Federal encontrou aproximadamente US$ 14 mil (R$ 77,7 mil) em espécie, além de outros R$ 8 mil em dinheiro, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (18), em Brasília. A quantia foi comunicada ao Supremo Tribunal Federal (STF). Embora manter dinheiro em casa não seja ilegal, valores acima de certos limites devem ser declarados à Receita Federal.

Leia mais- Bolsonaro é alvo de operação da PF nesta sexta

Os agentes também apreenderam o celular de Bolsonaro e, segundo informações da GloboNews, encontraram um pendrive escondido em um banheiro na residência. Os materiais também foi informados ao STF e serão submetidos a perícia.

Além das apreensões, Bolsonaro estará sujeito a diversas medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno (entre 19h e 7h), e proibição de acessar redes sociais, se comunicar com embaixadores, diplomatas estrangeiros e outros réus do STF, incluindo seu filho Eduardo.

As diligências ocorreram não apenas na residência do ex-presidente, no Jardim Botânico, mas também em endereços ligados ao Partido Liberal (PL), legenda à qual ele é filiado.

Segundo fontes do STF ouvidas pelo G1, as medidas cautelares estão relacionadas a investigações sobre ataques à soberania nacional, inclusive em contexto de pressões externas, como a taxação de 50% imposta pelos EUA a produtos brasileiros, medida interpretada como retaliação ao julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe.

O advogado do ex-presidente, Celso Vilardi, informou que a defesa ainda aguarda acesso à íntegra da decisão judicial e que Bolsonaro só deverá se manifestar após isso. Ele também afirmou que não há, até o momento, ordem de depoimento, o que dependerá do desdobramento das buscas. Após a instalação da tornozeleira, Bolsonaro deverá retornar à sua residência.

Fonte: g1

