PF apura corrupção de indígenas Tembé e servidores públicos do Pará

Foto: Reprodução | A Polícia Federal deflagrou na manhã de quarta-feira (9) a Operação Caronte, com o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Belém, Tomé-Açu, Santa Izabel do Pará, Acará, Mosqueiro e Castanhal, todos no estado do Pará. A ação tem como objetivo desarticular uma suposta rede de corrupção envolvendo servidores públicos e lideranças indígenas da etnia Tembé.

De acordo com a PF, os 11 servidores públicos alvos da operação foram afastados cautelarmente de suas funções. As investigações apontam que esses agentes mantinham relações ilícitas com um grupo de lideranças indígenas atuantes na região de Tomé-Açu, formando um esquema de favorecimentos e irregularidades ainda em apuração.

A Operação Caronte é um desdobramento da Operação Guaicuru, deflagrada em janeiro de 2024, quando duas lideranças indígenas foram presas acusadas de diversos crimes, incluindo milícia privada, ameaças, esbulho possessório, tentativa de homicídio e perturbação da ordem pública, inclusive dentro das próprias comunidades indígenas.

A Polícia Federal informou que a nova fase das investigações visa aprofundar a apuração dos laços entre agentes públicos e lideranças indígenas envolvidas em atos ilícitos, com impacto direto na segurança e nos direitos das populações tradicionais da região.

